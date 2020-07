İrfan Buz görevi bıraktı

Bursa'nın basına ligin bitimine 5 hafta kala gelen tecrübeli çalıstırıcı, takımı play-off'a tasımıstı. Geldiginde "Süper Lig'e çıkarsa sözlesmesi 1 yıl uzayacak" maddesi yer alan Buz ile yollar ayrıldı. Öte yandan takımın tecrübeli futbolcusu Kerem Can Akyüz de gitti. Özer Hurmacı'ya da göndermede bulunan Kerem Can, "Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kisi hariç) ile savasmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizlerden özür ve af diliyorum" mesajını yazdı.



KEREM VE TAYFUR AYRILDI

İrfan Buz'un ardından Bursaspor'da iki futbolcu da veda etti. Yesil-beyazlıların sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz ile devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen tecrübeli sag bek Tayfur Bingöl de sosyal medyadan veda ederek ayrıldılar.