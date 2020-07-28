İrfan Buz görevi bıraktı - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Bursaspor İrfan Buz görevi bıraktı

görevi bıraktı

İrfan Buz görevi bıraktı

'da Teknik Direktör Irfan Buz, play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenince görevini bıraktı.

Bursa'nın basına ligin bitimine 5 hafta kala gelen tecrübeli çalıstırıcı, takımı play-off'a tasımıstı. Geldiginde "Süper Lig'e çıkarsa sözlesmesi 1 yıl uzayacak" maddesi yer alan Buz ile yollar ayrıldı. Öte yandan takımın tecrübeli futbolcusu de gitti. 'ya da göndermede bulunan Kerem Can, "Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kisi hariç) ile savasmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizlerden özür ve af diliyorum" mesajını yazdı.

KEREM VE TAYFUR AYRILDI
İrfan Buz'un ardından 'da iki futbolcu da veda etti. Yesil-beyazlıların sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz ile devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen tecrübeli sag bek Tayfur Bingöl de sosyal medyadan veda ederek ayrıldılar.

  1. 28.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İrfan Buz görevi bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA