İrfan Buz görevi bıraktı
Bursaspor'da Teknik Direktör Irfan Buz, play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a elenince görevini bıraktı.
Bursa'nın basına ligin bitimine 5 hafta kala gelen tecrübeli çalıstırıcı, takımı play-off'a tasımıstı. Geldiginde "Süper Lig'e çıkarsa sözlesmesi 1 yıl uzayacak" maddesi yer alan Buz ile yollar ayrıldı. Öte yandan takımın tecrübeli futbolcusu Kerem Can Akyüz de gitti. Özer Hurmacı'ya da göndermede bulunan Kerem Can, "Bu formayı giymekten ve böyle karakterli oyuncular (bir kisi hariç) ile savasmaktan gurur duydum. Kendi adıma sizlerden özür ve af diliyorum" mesajını yazdı.
KEREM VE TAYFUR AYRILDI
İrfan Buz'un ardından Bursaspor'da iki futbolcu da veda etti. Yesil-beyazlıların sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz ile devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen tecrübeli sag bek Tayfur Bingöl de sosyal medyadan veda ederek ayrıldılar.
- 28.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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