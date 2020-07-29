Bursaspor'dan TFF'nin kararına tepki!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerden düşmenin kaldırılması kararına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinden sadece düşen takımların etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir." ifadesine yer verildi.
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, TFF'nin almış olduğu kararlara tepki gösterdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin bugün duyurduğu karara vurgu yapılarak, "Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir." ifadesi kullanıldı.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Lig'de taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen kulüp olmuştur. Bu nedenle TFF'nin almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak Ulusal ve Uluslararası tüm hukuki yollara başvurucağımızı bildiririz."
- 29.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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