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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan 'nin kararına tepki!

Bursaspor'dan TFF'nin kararına tepki!

1. Lig ekiplerinden , (TFF) liglerden düşmenin kaldırılması kararına tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pandemi sürecinden sadece düşen takımların etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir." ifadesine yer verildi.

1. Lig ekibi , TFF'nin almış olduğu kararlara tepki gösterdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'nin bugün duyurduğu karara vurgu yapılarak, "Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir." ifadesi kullanıldı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Lig'de taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen kulüp olmuştur. Bu nedenle TFF'nin almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak Ulusal ve Uluslararası tüm hukuki yollara başvurucağımızı bildiririz."

  1. 29.07.2020
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