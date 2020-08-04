Karar günü yarın
Bursa Başkanı Mestan, seçime gidilip gidilmeyeceğini yarınki açıklamayla bildirecek. Yönetimin önünde hoca, transfer ve borç sorunları bulunuyor.
Sezona şampiyonluk ümidiyle başlayıp, play-off yarı finalinde elenen Bursaspor'da büyük bir muamma yaşanıyor. Kulüp Başkanı Mesut Mestan'a başarısız olunduğu için büyük bir baskı var. Eski yöneticiler ve taraftarlar, kesinlikle seçime gidilmesini istiyor. Başkan Mestan ise koltuğu bırakmaya niyetli değil fakat son kararını yarın açıklayacak. Eğer Bursaspor olağanüstü seçime giderse yeni gelecek yönetimin görev süresi 1 yıl olacak. Nedeni ise ilk yılı Ali Ay'ın, ikincisini ise Mesut Mestan'ın başkanlığında geçmiş olması. 1 yıl sonunda ise olağan seçim yapılacak. Şu anda İrfan Buz'un ayrılmasıyla Bursa'nın teknik direktörü yok. Ayrıca yönetim uzun süredir futbolculara alacaklarını ödemedi. Diğer yandan takımdan ayrılan isimler de artıyor. Kısacası yeşil-beyazlıları yoğun günler bekliyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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