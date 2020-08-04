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04 Ağustos 2020, Salı
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Karar günü yarın

Karar günü yarın

Başkanı Mestan, seçime gidilip gidilmeyeceğini yarınki açıklamayla bildirecek. Yönetimin önünde hoca, transfer ve borç sorunları bulunuyor.

Sezona şampiyonluk ümidiyle başlayıp, play-off yarı finalinde elenen 'da büyük bir muamma yaşanıyor. Kulüp Başkanı 'a başarısız olunduğu için büyük bir baskı var. Eski yöneticiler ve taraftarlar, kesinlikle seçime gidilmesini istiyor. Başkan Mestan ise koltuğu bırakmaya niyetli değil fakat son kararını yarın açıklayacak. Eğer Bursaspor olağanüstü seçime giderse yeni gelecek yönetimin görev süresi 1 yıl olacak. Nedeni ise ilk yılı Ali Ay'ın, ikincisini ise Mesut Mestan'ın başkanlığında geçmiş olması. 1 yıl sonunda ise olağan yapılacak. Şu anda İrfan Buz'un ayrılmasıyla 'nın teknik direktörü yok. Ayrıca yönetim uzun süredir futbolculara alacaklarını ödemedi. Diğer yandan takımdan ayrılan isimler de artıyor. Kısacası yeşil-beyazlıları yoğun günler bekliyor.

  1. 4.8.2020
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