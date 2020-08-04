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04 Ağustos 2020, Salı
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Bandırma'dan beşinci imza

Bandırma'dan beşinci imza

, Mahatma Otoo, ve ’i alan bordo-beyazlı ekip, ’dan ayrılan stoper ’i de kadrosuna kattı.

2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp, 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, transferleri arka arkaya yapıyor. Bordo-beyazlılar, küme düşen ile yollarını ayıran stoper 'i kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki 1.90'lık defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezon başkent ekibinde 32 maça çıkan Yiğit; 2 kez fileleri sarsıp 2 de asist yapmayı başarmıştı. Duran toplarda rakip ceza sahasına giren tecrübeli stoper, skora katkı sağlıyor.

TRANSFERLER SÜRECEK

Balıkesir temsilcisi lige yükseldikten sonra beşinci transferini gerçekleştirmiş oldu. Şu ana kadar Giresunspor'dan Yonathan (sol kanat) ve 'dan Mahatma Osumanu Otoo (sağ kanat) bonservisiyle birlikte takıma katıldı. Ayrıca 'ın genç oyuncuları (stoper) ve 'i (orta saha) satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bordo-beyazlıların; kaleye, orta sahaya ve forvet hattına da takviye yapacağı bildirildi.

TAKIM TOPLANDI

Bandırmaspor Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bandırma tesislerinde çalışmalara başlayan ekip ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını ise Afyon'da sürdürecek ve 7 Eylül'de Bandırma'ya dönecek.

AMACIMIZ KAYNAŞMAK

Bordo-beyazlıların Asbaşkanı Onur Göçmez, "Sakat futbolcumuz yok. Yavaş yavaş yeni transferlerimiz de takıma katılıyor. Amacımız yeni ve eski tüm futbolcularımızın mümkün olduğunca birlikte çok zaman geçirmesini, antrenman yapmasını sağlamak. Afyon'a gideceğiz" diye konuştu.

  1. 4.8.2020
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