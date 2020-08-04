Bandırma'dan beşinci imza

TFF 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp, 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, transferleri arka arkaya yapıyor. Bordo-beyazlılar, küme düşen Osmanlıspor ile yollarını ayıran stoper Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki 1.90'lık defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezon başkent ekibinde 32 maça çıkan Yiğit; 2 kez fileleri sarsıp 2 de asist yapmayı başarmıştı. Duran toplarda rakip ceza sahasına giren tecrübeli stoper, skora katkı sağlıyor.

TRANSFERLER SÜRECEK

Balıkesir temsilcisi lige yükseldikten sonra beşinci transferini gerçekleştirmiş oldu. Şu ana kadar Giresunspor'dan Yonathan Del Valle (sol kanat) ve Balıkesirspor'dan Mahatma Osumanu Otoo (sağ kanat) bonservisiyle birlikte takıma katıldı. Ayrıca Galatasaray'ın genç oyuncuları Gökay Güney (stoper) ve Ferhan Evren'i (orta saha) satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bordo-beyazlıların; kaleye, orta sahaya ve forvet hattına da takviye yapacağı bildirildi.

TAKIM TOPLANDI

Bandırmaspor Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bandırma tesislerinde çalışmalara başlayan ekip ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını ise Afyon'da sürdürecek ve 7 Eylül'de Bandırma'ya dönecek.

AMACIMIZ KAYNAŞMAK

Bordo-beyazlıların Asbaşkanı Onur Göçmez, "Sakat futbolcumuz yok. Yavaş yavaş yeni transferlerimiz de takıma katılıyor. Amacımız yeni ve eski tüm futbolcularımızın mümkün olduğunca birlikte çok zaman geçirmesini, antrenman yapmasını sağlamak. Afyon'a gideceğiz" diye konuştu.