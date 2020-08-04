Bandırma'dan beşinci imza
Del Valle, Mahatma Otoo, Gökay Güney ve Ferhan Evren’i alan bordo-beyazlı ekip, Osmanlıspor’dan ayrılan stoper Mehmet Yiğit’i de kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp, 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, transferleri arka arkaya yapıyor. Bordo-beyazlılar, küme düşen Osmanlıspor ile yollarını ayıran stoper Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattığını duyurdu. 29 yaşındaki 1.90'lık defans oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezon başkent ekibinde 32 maça çıkan Yiğit; 2 kez fileleri sarsıp 2 de asist yapmayı başarmıştı. Duran toplarda rakip ceza sahasına giren tecrübeli stoper, skora katkı sağlıyor.
TRANSFERLER SÜRECEK
Balıkesir temsilcisi lige yükseldikten sonra beşinci transferini gerçekleştirmiş oldu. Şu ana kadar Giresunspor'dan Yonathan Del Valle (sol kanat) ve Balıkesirspor'dan Mahatma Osumanu Otoo (sağ kanat) bonservisiyle birlikte takıma katıldı. Ayrıca Galatasaray'ın genç oyuncuları Gökay Güney (stoper) ve Ferhan Evren'i (orta saha) satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bordo-beyazlıların; kaleye, orta sahaya ve forvet hattına da takviye yapacağı bildirildi.
TAKIM TOPLANDI
Bandırmaspor Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bandırma tesislerinde çalışmalara başlayan ekip ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını ise Afyon'da sürdürecek ve 7 Eylül'de Bandırma'ya dönecek.
AMACIMIZ KAYNAŞMAK
Bordo-beyazlıların Asbaşkanı Onur Göçmez, "Sakat futbolcumuz yok. Yavaş yavaş yeni transferlerimiz de takıma katılıyor. Amacımız yeni ve eski tüm futbolcularımızın mümkün olduğunca birlikte çok zaman geçirmesini, antrenman yapmasını sağlamak. Afyon'a gideceğiz" diye konuştu.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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