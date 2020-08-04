Vural’la devam

Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor. Başkan Fatih Karabulut'un bu hafta içinde tecrübeli hocayla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yönetimin bütçeyi toparlayıp transfer yasağını kaldıracağı ve iskelet kadroyu da büyük ölçüde koruyacağı belirtildi. Akigo'yla 17 maça çıkan Vural, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.