Vural’la devam
Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor.
Süper Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor. Başkan Fatih Karabulut'un bu hafta içinde tecrübeli hocayla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yönetimin bütçeyi toparlayıp transfer yasağını kaldıracağı ve iskelet kadroyu da büyük ölçüde koruyacağı belirtildi. Akigo'yla 17 maça çıkan Vural, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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