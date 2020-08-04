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04 Ağustos 2020, Salı
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Vural’la devam

Vural’la devam

 Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, 'la yola devam etmek istiyor.

Lig hayallerini gelecek sezona erteleyen Akhisarspor, 'la yola devam etmek istiyor. Başkan Fatih Karabulut'un bu hafta içinde tecrübeli hocayla bir görüşme yapacağı öğrenildi. Yönetimin bütçeyi toparlayıp transfer yasağını kaldıracağı ve iskelet kadroyu da büyük ölçüde koruyacağı belirtildi. Akigo'yla 17 maça çıkan Vural, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

  1. 4.8.2020
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