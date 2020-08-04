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04 Ağustos 2020, Salı
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Selmani kuyruğu

Selmani kuyruğu

Menemen’in Arnavut eldiveni için birçok kulüp sıraya girdi. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki kalecinin satışına onay verdi.

Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, transferde birçok kulübün gözdesi oldu. Bu sezon sarılacivertli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki eldiveni, 'den ve 'un takip ettiği öğrenildi. 'dan da tekilfler geldiği belirtilen genç kalecinin yuvadan uçmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Menemespor'la 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani'nin yüksek bir bedel karşılığında satılmasına karar veren sarı-lacivertli yönetimin, teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk takımı KF Laçi'den kadroya dahil edilen Selmani, ekibinde 32 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Arnavutluk 'na da davet edilen Selmani'nin İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Menemenspor yönetiminin bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak kadroya katılacak yeni isimler için kaynak yaratmak istediği bildirildi.

  1. 4.8.2020
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