Selmani kuyruğu
Menemen’in Arnavut eldiveni için birçok kulüp sıraya girdi. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki kalecinin satışına onay verdi.
Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, transferde birçok kulübün gözdesi oldu. Bu sezon sarılacivertli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki eldiveni, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Antalyaspor'un takip ettiği öğrenildi. İtalya'dan da tekilfler geldiği belirtilen genç kalecinin yuvadan uçmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Menemespor'la 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani'nin yüksek bir bedel karşılığında satılmasına karar veren sarı-lacivertli yönetimin, teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk takımı KF Laçi'den kadroya dahil edilen Selmani, İzmir ekibinde 32 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Arnavutluk Milli Takımı'na da davet edilen Selmani'nin İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Menemenspor yönetiminin bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak kadroya katılacak yeni isimler için kaynak yaratmak istediği bildirildi.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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