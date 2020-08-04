Selmani kuyruğu

Menemenspor'un kalecisi Gentian Selmani, transferde birçok kulübün gözdesi oldu. Bu sezon sarılacivertli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki eldiveni, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Antalyaspor'un takip ettiği öğrenildi. İtalya'dan da tekilfler geldiği belirtilen genç kalecinin yuvadan uçmasının an meselesi olduğu kaydedildi. Menemespor'la 1 yıl daha mukavelesi bulunan Selmani'nin yüksek bir bedel karşılığında satılmasına karar veren sarı-lacivertli yönetimin, teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Arnavutluk takımı KF Laçi'den kadroya dahil edilen Selmani, İzmir ekibinde 32 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Arnavutluk Milli Takımı'na da davet edilen Selmani'nin İtalya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Menemenspor yönetiminin bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak kadroya katılacak yeni isimler için kaynak yaratmak istediği bildirildi.