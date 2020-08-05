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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son gözde Bahattin

Son gözde Bahattin

Golcü arayışlarını sürdüren Menemen, ’un yıldızı ’yi gündeme aldı. 29 yaşındaki forvet, geçen sezon 19 gol atarak dikkat çekti.

Menemenspor'da gözler golcü transferine çevrildi. Ali Özgün, Hüseyin ve Samed Ali'nin ayrılmasıyla kadrosunda forvet kalmayan sarı-lacivertliler, 'yle görüşmelere başladı. Son olarak 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten ekibinin cevap beklediği vurgulandı. 'da Rot Weiss Ahlen ve Bielefeld, 'da ise Mons forması giyen gurbetçi futbolcu, 'de Akhisar, Altınordu, , ve 'da oynadı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 25 maçta 19 gol kaydetti.

  1. 5.8.2020
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