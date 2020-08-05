Son gözde Bahattin
Golcü arayışlarını sürdüren Menemen, Samsun’un yıldızı Bahattin Köse’yi gündeme aldı. 29 yaşındaki forvet, geçen sezon 19 gol atarak dikkat çekti.
Menemenspor'da gözler golcü transferine çevrildi. Ali Özgün, Hüseyin ve Samed Ali'nin ayrılmasıyla kadrosunda forvet kalmayan sarı-lacivertliler, Bahattin Köse'yle görüşmelere başladı. Son olarak 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten İzmir ekibinin cevap beklediği vurgulandı. Almanya'da Rot Weiss Ahlen ve Bielefeld, Belçika'da ise Mons forması giyen gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Akhisar, Altınordu, Manisa, Adana ve Samsun'da oynadı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 25 maçta 19 gol kaydetti.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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