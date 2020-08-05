Son gözde Bahattin

Menemenspor'da gözler golcü transferine çevrildi. Ali Özgün, Hüseyin ve Samed Ali'nin ayrılmasıyla kadrosunda forvet kalmayan sarı-lacivertliler, Bahattin Köse'yle görüşmelere başladı. Son olarak 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten İzmir ekibinin cevap beklediği vurgulandı. Almanya'da Rot Weiss Ahlen ve Bielefeld, Belçika'da ise Mons forması giyen gurbetçi futbolcu, Türkiye'de Akhisar, Altınordu, Manisa, Adana ve Samsun'da oynadı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, geride kalan sezonda 25 maçta 19 gol kaydetti.