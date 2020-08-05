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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu!

'nin yeni takımı belli oldu!

Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu!

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, ile birlikte 'e çıkma sevinci yaşayan Beninli golcü 'yi kadrosuna kattı.

1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, 'un Beninli forveti 'yi kadrosuna kattı. Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, Mickael Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.

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  1. 05.08.2020
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