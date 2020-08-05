Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu!
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Beninli golcü Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı. Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, Mickael Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.
Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.
- 05.08.2020
- Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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