Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu!

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı. Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, Mickael Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.