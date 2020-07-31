Galatasaray'da çifte ayrılık! Bandırmaspor'a imza attılar

Galatasaray forması giyen iki genç futbolcu Gökay Güney ve Ferhan Evren'in yeni adresi belli oldu. TFF 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, iki ismi de kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır.