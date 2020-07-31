Galatasaray'da çifte ayrılık! Bandırmaspor'a imza attılar
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray forması giyen Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kadrosuna kattığını duyurdu. | Son dakika transfer haberleri
Galatasaray forması giyen iki genç futbolcu Gökay Güney ve Ferhan Evren'in yeni adresi belli oldu. TFF 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, iki ismi de kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır.
Gökay Güney ve Ferhan Evren Bandırmaspor'umuzda! ???— Bandırmaspor Kulübü (@Bandirma_SK) July 31, 2020
Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. pic.twitter.com/Z07xyeKkq9
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 15:18
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
- Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
- Şampiyonluk coşkusu tavan yaptı... Karagümrük'ü yaktılar!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da çifte ayrılık! Bandırmaspor'a imza attılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.