Galatasaray'da çifte ayrılık! Bandırmaspor'a imza attılar - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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'da çifte ayrılık! 'a imza attılar

Galatasaray'da çifte ayrılık! Bandırmaspor'a imza attılar

1. Lig takımlarından , forması giyen ve 'i kadrosuna kattığını duyurdu. | Son dakika haberleri

forması giyen iki genç futbolcu ve 'in yeni adresi belli oldu. 1. Lig'e yeni yükselen , iki ismi de kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 15:18
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