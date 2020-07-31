Fatih Kuruçuk Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama...
TFF 1. Lig play offlarında Adana Demirspor'u penaltılarla geçen ve Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük'ün genç yıldızı Fatih Kuruçuk, Galatasaray transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler...
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kuruçuk, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında konuştu.
"SONUNDA HAK ETTİK"
Şampiyonluğu değerlendirerek sözlerine başlayan Kuruçuk, "Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluğumuzu tüm camiamıza armağan ediyoruz. Açıkçası play-off'lar başlamadan önce en son şampiyon olacak takım Karagümrük olarak bakılıyordu. Biz bunları göz ardı ettik. Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Futbol adamları Adana Demirspor'u favori gösteriyordu. Bireysel bakıldığında biz daha kaliteli bir kadroya sahibiz" dedi.
"KUPA KALDIRMAYA ALIŞTIM"
İki sezondur şampiyonluk sevinci yaşadığının altını çizen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Ben iki sezondur arka arkaya şampiyonluk yaşıyorum. Kupa kaldırmaya alıştım. Mutlu ve gururluyum. İnşallah kariyerimde birçok kupa kaldırmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.
"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"
Sözleşmesi durumu ile ilgili konuşan Kuruçuk, "Şu an için 1 yıl daha sözleşmem var ve tatildeyim. Devam edip etmeyeceğm henüz belli değil. Ama dediğim gibi sözleşmem devam ediyor ve tatilin tadını çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı:
GALATASARAY İDDİALARI HAKKINDA...
'Galatasaray'a transferin söz konusu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?' sorusu üzerine Kuruçuk, "Kulüp ismi vermem doğru değil, ancak görüştüğüm takımlar var. Karagümrük ve benim anlaşabileceğim bir yol izleyeceğiz. Onun için net bir şey söyleyemiyorum. Ama görüştüğüm takımlar var. Evet, görüştüğüm takımlar büyük takımlar. Şu an daha her şey taze. Bu konular 1-2 hafta içinde netleşir" diyerek sözlerini tamamladı.
27 MAÇ 5 GOL
Karagümrük ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki savunma oyuncusu; bu sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol kaydetti.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 17:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Kuruçuk Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmi açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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