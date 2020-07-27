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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan 'ye çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kaan Ayhan çalımı!

'dan 'ye çalımı... 25 yaşındaki stoper, ’un küme düşmesiyle birlikte Alman ekibinden ayrılmaya karar verdi. Kaan, sarı-kırmızılı yönetimine, “Bonservis sorunumu hallederseniz; ben her türlü kolaylığı sağlarım” diye de haber yolladı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında yabancı sayısının düşürülmesiyle beraber Türk oyunculara ağırlık veren 'a 'dan müjde geldi. Savunma rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılar, ile birlikte transfer tahtasına yazdığı bir başka yerli oyuncu için yaptığı girişimlerde ibreyi kendilerine çevirmeyi başardı.


FORMAYI GİYMEYE HAZIR!
forması giyen oyuncu, takımı Bundesliga'da küme düştüğü için başka kulübe gitmek isterken, gelen birçok teklif arasından Galatasaray'ı tercih etti. Başarılı stoper, yönetime 'Galatasaray forması giymeye hazır olduğunu' bildirdi.

FENERBAHÇE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ
Kaan Ayhan'ın sarı-kırmızılı idarecilere "Bonservis sorunumu hallederseniz, ben her türkü kolaylığı sağlarım" dediği öğrenildi. Terim'in takımda görmek istediği Kaan'ın bonservisi alınmaya çalışılacak olmazsa satın al alma opsiyonlu kiralanmaya çalışılacak. Düsseldorf'un küme düşmesi üzerine talipleri artan defans oyuncusu için de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan'ın Galatasaray'a gitmek istediğini yinelediği ve teknik direktör ile çalışmak istediğini söylediği öğrenildi.

DEĞİŞİM BAŞLADI
'i 6. sırada tamamlayan ve ardından büyük bir yapılanma içerisine giren Galatasaray yönetimi, Ağustos ayının ilk bölümüne kadar tüm transferleri yetiştirmeyi hedefliyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte, yerli harekatı Kaan Ayhan ile devam edecek gibi görünüyor.

500 BİN EURO ÖDEDİ
Düsseldorf ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kaan, 2016 yılında 500 bin euro'ya 'den transfer olmuştu. Frankfurt'ta da kiralık olarak forma giymişti. Milli forma ile 28 maça çıkıp, 3 gol atmayı başardı. Transfermark değeri 7 milyon Euro...

  1. 27.7.2020
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