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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'dan reste rest! Maicon...

Galatasaray'dan reste rest! Maicon...

Al-Nassr’ın transferine 3 milyon ödemeye hazır olduğu Brezilyalı savunmacı, maaşının düşmemesi için ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almaya çalıştı ancak blöfe kanmadı.

Sabah'ın haberine göre, ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi biten Maicon, G.Saray'a döndü. 14 Temmuz'da 'Maicon Aslan'ı köşeye sıkıştırdı' haberiyle sambacının, ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almak istediğini duyuran SABAH Spor, yaşananların ikinci perdesini açıklıyor. İşte Maicon-G. Saray-Al-Nassr üçgenindeki gelişmeler… G.Saray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Maicon için Al-Nassr yetkilileri, sarı-kırmızılılar ile bonservis konusunda 3 milyon 'ya anlaşma sağladı. Ancak Suudi ekibinin, 3.5 milyon Euro kazanan Maicon'un ücretinde pandemi dolayısıyla yüzde 10 kesinti yapacağını söylemesi Brezilyalı stoperi çok kızdırdı.

GEL GALATASARAY'DA SÖZLEŞMENİ TAMAMLA
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için bonservisini kolay alacağını düşünen Maicon'un, "G.Saray'a vereceğiniz parayı imza parası olarak istiyorum. Ancak maaşıma dokunmayın" dediği öğrenildi. G.Saray'da 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun "Beni bırakın" talebine sarı-kırmızılılar ise "Bedava bırakmayız. Bonservis ödenmesini istemiyorsan gel sözleşmeni tamamla" resti çekti

Maicon, sosyal medya hesabından uçaktan yaptığı paylaşımla 'ye döndüğünü duyurdu. Al-Nassr yönetimine, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Maicon, "Şimdi 'a geri dönme zamanı" ifadesini kullandı.

  1. 27.07.2020
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