Galatasaray'dan reste rest! Maicon...
Al-Nassr’ın transferine 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Brezilyalı savunmacı, maaşının düşmemesi için FFP ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almaya çalıştı ancak Galatasaray blöfe kanmadı.
Sabah'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi biten Maicon, G.Saray'a döndü. 14 Temmuz'da 'Maicon Aslan'ı köşeye sıkıştırdı' haberiyle sambacının, FFP ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almak istediğini duyuran SABAH Spor, yaşananların ikinci perdesini açıklıyor. İşte Maicon-G. Saray-Al-Nassr üçgenindeki gelişmeler… G.Saray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Maicon için Al-Nassr yetkilileri, sarı-kırmızılılar ile bonservis konusunda 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Ancak Suudi ekibinin, 3.5 milyon Euro kazanan Maicon'un ücretinde pandemi dolayısıyla yüzde 10 kesinti yapacağını söylemesi Brezilyalı stoperi çok kızdırdı.
GEL GALATASARAY'DA SÖZLEŞMENİ TAMAMLA
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için bonservisini kolay alacağını düşünen Maicon'un, "G.Saray'a vereceğiniz parayı imza parası olarak istiyorum. Ancak maaşıma dokunmayın" dediği öğrenildi. G.Saray'da 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun "Beni bırakın" talebine sarı-kırmızılılar ise "Bedava bırakmayız. Bonservis ödenmesini istemiyorsan gel sözleşmeni tamamla" resti çekti
Maicon, sosyal medya hesabından uçaktan yaptığı paylaşımla Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Al-Nassr yönetimine, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Maicon, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadesini kullandı.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan reste rest! Maicon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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