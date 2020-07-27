Galatasaray'ın Mensah pazarlığı başladı! İşte Kayserispor'un istediği rakam - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'ın Mensah pazarlığı başladı! İşte 'un istediği rakam

Galatasaray'ın Mensah pazarlığı başladı! İşte Kayserispor'un istediği rakam

’da takımdan ayrılan Seri’nin boşluğunu doldurmak için çalışmalar resmen başladı. ile yapılan görüşmelerde için 3.5 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.

Ancak eski kulübü 'in de oyuncunun satışından pay hakkı olması bu transferi zorlaştıracak gibi görünüyor. 'ın 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken Abdurrahim Albayrak'ın bu hafta Başkanı Berna Gözbaşı ile bir kez daha görüşeceği ifade edildi.

KAYSERİ ELDEN ÇIKARACAK
Beşıktaş'ın da istediği Mensah, 'nin küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Maliyetli oyuncularını elden çıkartmak zorunda kalan Kayseri'nin de Ganalı futbolcunun gidişine onay vermesi bekleniyor.

25 yaşındaki , bu sezon 25 maçta forma giydi, 5 gol, 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 27.7.2020
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