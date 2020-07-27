Galatasaray'ın Mensah pazarlığı başladı! İşte Kayserispor'un istediği rakam
Galatasaray’da takımdan ayrılan Seri’nin boşluğunu doldurmak için çalışmalar resmen başladı. Kayserispor ile yapılan görüşmelerde Bernard Mensah için 3.5 milyon euro bonservis istediği öğrenildi.
Ancak eski kulübü Atletico Madrid'in de oyuncunun satışından pay hakkı olması bu transferi zorlaştıracak gibi görünüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken Abdurrahim Albayrak'ın bu hafta Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir kez daha görüşeceği ifade edildi.
KAYSERİ ELDEN ÇIKARACAK
Beşıktaş'ın da istediği Mensah, Kayseri'nin küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Maliyetli oyuncularını elden çıkartmak zorunda kalan Kayseri'nin de Ganalı futbolcunun gidişine onay vermesi bekleniyor.
25 yaşındaki Bernard Mensah, bu sezon 25 maçta forma giydi, 5 gol, 8 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın Mensah pazarlığı başladı! İşte Kayserispor'un istediği rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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