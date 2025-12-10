CANLI SKOR ANA SAYFA
Devlerin mücadelesinde kazanan Manchester City: İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Real Madrid ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği mücadeleden İngiliz devi 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 01:12
Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Manchester City deplasmanda Real Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

City'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Nico O'Reilly ve 43. dakikada penaltıdan Erling Haaland kaydetti.

Real Madrid'in tek sayısı ise 28. dakikada Rodrygo'dan geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 58. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Manchester City 4. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Real Madrid ise kendine 8. sırada yer buldu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
