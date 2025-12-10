Devlerin mücadelesinde kazanan Manchester City: İşte maçın özeti

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Manchester City deplasmanda Real Madrid'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
City'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Nico O'Reilly ve 43. dakikada penaltıdan Erling Haaland kaydetti.
Real Madrid'in tek sayısı ise 28. dakikada Rodrygo'dan geldi.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 58. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Manchester City 4. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Real Madrid ise kendine 8. sırada yer buldu.