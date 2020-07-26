Maicon İstanbul'da! Brezilyalı stoper Galatasaray'a döndü
Galatasaray'ın Arabistan Ligi ekiplerine kiralık olarak gönderdiği Maicon sözleşmesinin bitiminin ardından Galatasaray'a döndü. Brezilyalı stoper sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a döndü.
Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Maicon, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. 1.5 yılda Al Nasr'da 39 maça çıkan Maicon, 1 şampiyonluk yaşadı.
- 26.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maicon İstanbul'da! Brezilyalı stoper Galatasaray'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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