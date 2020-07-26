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26 Temmuz 2020, Pazar
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Maicon 'da! Brezilyalı stoper 'a döndü

Maicon İstanbul'da! Brezilyalı stoper Galatasaray'a döndü

'ın Arabistan Ligi ekiplerine kiralık olarak gönderdiği Maicon sözleşmesinin bitiminin ardından Galatasaray'a döndü. Brezilyalı stoper sosyal medya hesabından 'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. 31 yaşındaki oyuncu, 'a döndü.

Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Maicon, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi 'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. 1.5 yılda Al Nasr'da 39 maça çıkan Maicon, 1 şampiyonluk yaşadı.

  1. 26.07.2020
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