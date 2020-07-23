Yılın bombası! Fenerbahçe istedi Galatasaray bitiriyor

Bu sezon zirvenin uzağına düşen Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı. Gelecek sezon öncesinde istediği hem yabancı hem de Türk futbolcular için rapor hazırlayan Terim, yeni isimlerin kamp çalışmasına yetiştirilmesini talep etti. Terim'in talebinin ardından görüşmeler resmen başladı. Kadrosuna gelecek sezon Türk isimler de katmak isteyen Galatasaray, Almanya Ligi'nde küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman'la temasta...



BİR KEZ DAHA BULUŞACAKLAR

Menajeri ile Telekom'da dün görüşme gerçekleştirildi. Ersin Akan, bu görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ın stadından paylaşım yaptı. Galatasaraylı yöneticiler, bu görüşmede Fenerbahçe'nin de almayı çok istediği Kenan için hazırladıkları teklifi sunarken, görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun, menajeri toplantı sonrasında, İnstagram'dan "Çıldırın çıldırın" marşını paylaştı ve Karaman'ın Galatasaray formasını giymeye yakın olduğunu ortaya koydu.



Türk Telekom'da Galatasaray yönetimi ile masaya oturan menajer Ersin Akan ardından İnstagram hikaye bölümünden bu marşlı fotoğrafı attı.





BU SEZON 6 GOL ATTI

Daha önce Hoffenhaim ve Hannover'de oynayan ve Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde bulunan 'Küme düşülmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu ücreti ödeyerek Karaman'ı kadrosuna dahil edecek.



EMRE İSTİYORDU G.SARAY'I SEÇTİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak için harekete geçen Cimbom, oyuncu ile anlaştı.