Yılın bombası! Fenerbahçe istedi Galatasaray bitiriyor
Bu sezon zirvenin uzağına düşen Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı. Mert Hakan Yandaş’ı ezeli rakibine kaptıran Cimbom rövanşı almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kenan’ın menajeriyle masaya oturdu. Akan görüşme sonrası Galatasaray’ın “ÇILDIRIN ÇILDIRIN” marşını paylaştı.
Bu sezon zirvenin uzağına düşen Galatasaray, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı. Gelecek sezon öncesinde istediği hem yabancı hem de Türk futbolcular için rapor hazırlayan Terim, yeni isimlerin kamp çalışmasına yetiştirilmesini talep etti. Terim'in talebinin ardından görüşmeler resmen başladı. Kadrosuna gelecek sezon Türk isimler de katmak isteyen Galatasaray, Almanya Ligi'nde küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman'la temasta...
BİR KEZ DAHA BULUŞACAKLAR
Menajeri ile Telekom'da dün görüşme gerçekleştirildi. Ersin Akan, bu görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ın stadından paylaşım yaptı. Galatasaraylı yöneticiler, bu görüşmede Fenerbahçe'nin de almayı çok istediği Kenan için hazırladıkları teklifi sunarken, görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun, menajeri toplantı sonrasında, İnstagram'dan "Çıldırın çıldırın" marşını paylaştı ve Karaman'ın Galatasaray formasını giymeye yakın olduğunu ortaya koydu.
Türk Telekom'da Galatasaray yönetimi ile masaya oturan menajer Ersin Akan ardından İnstagram hikaye bölümünden bu marşlı fotoğrafı attı.
BU SEZON 6 GOL ATTI
Daha önce Hoffenhaim ve Hannover'de oynayan ve Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde bulunan 'Küme düşülmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu ücreti ödeyerek Karaman'ı kadrosuna dahil edecek.
EMRE İSTİYORDU G.SARAY'I SEÇTİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak için harekete geçen Cimbom, oyuncu ile anlaştı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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