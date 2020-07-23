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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Yılın bombası! istedi bitiriyor

Yılın bombası! Fenerbahçe istedi Galatasaray bitiriyor

Bu sezon zirvenin uzağına düşen , 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı. ’ı ezeli rakibine kaptıran Cimbom rövanşı almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kenan’ın menajeriyle masaya oturdu. Akan görüşme sonrası Galatasaray’ın “ ÇILDIRIN” marşını paylaştı.

Bu sezon zirvenin uzağına düşen , 'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları resmen başladı. Gelecek sezon öncesinde istediği hem yabancı hem de Türk futbolcular için rapor hazırlayan Terim, yeni isimlerin kamp çalışmasına yetiştirilmesini talep etti. Terim'in talebinin ardından görüşmeler resmen başladı. Kadrosuna gelecek sezon Türk isimler de katmak isteyen Galatasaray, 'nde küme düşen 'ta forma giyen 'la temasta...

BİR KEZ DAHA BULUŞACAKLAR
Menajeri ile Telekom'da dün görüşme gerçekleştirildi. , bu görüşme öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ın stadından paylaşım yaptı. Galatasaraylı yöneticiler, bu görüşmede 'nin de almayı çok istediği Kenan için hazırladıkları teklifi sunarken, görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun, menajeri toplantı sonrasında, İnstagram'dan " çıldırın" marşını paylaştı ve Karaman'ın Galatasaray formasını giymeye yakın olduğunu ortaya koydu.

'da Galatasaray yönetimi ile masaya oturan menajer Ersin Akan ardından İnstagram hikaye bölümünden bu marşlı fotoğrafı attı.



BU SEZON 6 GOL ATTI
Daha önce Hoffenhaim ve Hannover'de oynayan ve Terim'in milli takımdan öğrencisi olan Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf'ta 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmesinde bulunan 'Küme düşülmesi halinde 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu ücreti ödeyerek Karaman'ı kadrosuna dahil edecek.

EMRE İSTİYORDU G.SARAY'I SEÇTİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. 'ın rövanşını almak için harekete geçen Cimbom, oyuncu ile anlaştı.

  1. 23.7.2020
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