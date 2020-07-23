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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Resmi teklif yaptı

Resmi teklif yaptı

Mercato'dan , 'ın için resmi teklif yaptığını iddia etti.

Mercato'dan , 'ın için resmi teklif yaptığını iddia etti. Fransız gazeteci, takımında forma giyen 28 yaşındaki Cezayirli sol kanadın, 'de forma giymek istediği için sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanmak istediğini gündeme getirdi. Belaili'nin sözleşmesinde 'Avrupa'dan bir teklif gelmesi durumunda 1.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli getirirse' serbest kalacağına dair bir maddenin olduğunu belirtti. Belaili, bu sezon Al Ahli'de 13 maçta forma giyerken 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.
  1. 23.7.2020
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