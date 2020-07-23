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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Cimbom'a yeni 'li

Cimbom'a yeni ABD'li Ronald Jordan Hunter

, 'li oyuncu 'ı kadrosunda kattı.

, 'li oyuncu 'ı kadrosunda kattı. 1 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki basketbolcu geçen sezon 'da forma giydi ve 16 karşılaşmada 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

  1. 23.7.2020
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