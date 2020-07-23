Cimbom'a yeni ABD'li Ronald Jordan Hunter

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ronald Jordan Hunter'ı kadrosunda kattı. 1 yıllık sözleşme imzalanan 26 yaşındaki basketbolcu geçen sezon Türk Telekom'da forma giydi ve 16 karşılaşmada 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.