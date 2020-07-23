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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Elneny için ’ı bekliyor

Elneny için Beşiktaş’ı bekliyor

’de piyasası hareketlendi. Transfer iddialarına her geçen gün yenileri eklenirken, Marsilya’nın Lemina’yı almak için Southampton’ın kapısını çaldığı bildirildi.

'de piyasası hareketlendi. Transfer iddialarına her geçen gün yenileri eklenirken, Marsilya'nın Lemina'yı almak için Southampton'ın kapısını çaldığı bildirildi. Bunun üzerine, 'ın arayışlara başladığı ifade edilirken menajerlerin gündeme getirdiği Muhammed Elneny ismi Terim'in dikkatini çekti. 'ın kararına göre Mısırlı için nezdinde girişimlerde bulunulacak.
  1. 23.7.2020
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