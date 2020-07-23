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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray 5 kupa ile ayrıldı

Bir veda daha

Bir veda daha

Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından sözleşmesi sona eren Mariano ile de yollar ayrıldı.

Selçuk İnan'ın kariyerine nokta koymasının ardından sözleşmesi sona eren Mariano ile de yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımla dün son idmanına çıkan Brezilyalı futbolcu, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. 34 yaşındaki futbolcu 17 Temmuz 2017 tarihinde İspanya'nın Sevilla takımdan 4 milyon Euro bonservisle ile transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı forma ile dalya heyecanı da yaşayan başarılı sağ bek, 100. maçını bu sezon 27. haftada Rize maçında çıktı.

5 KUPA İLE AYRILDI
Mariano, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 3 sezonda 2 , 1'er de ve kazandı. Toplam 105 resmi maça çıkan Mariano 2 gol, 16 asistlik performans sergiledi. Kısa sürede tam 5 kupa sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu böylece önemli başarılara imza attı.

Tecrübeli futbolcu, 2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a gelmişti.

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Arkadaşlarına hitaben bir veda konuşması yapan Mariano, Galatasaray çatısı altında güzel günler yaşadığını ve sarı-kırmızılı renkleri nerede olursa olsun destekleyeceğini belirtti. Başarılı oyuncu, "Sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle olacak" dedi.

  1. 23.7.2020
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