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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Scout ekibinden Terim’e olumlu rapor

Scout ekibinden Terim’e olumlu rapor

’in alınması yönünde rapor verdiler.

Sol kanat için Youcef Belaili ile anılan 'da bir öneri de scout ekibinden geldi. Araştırma ekibi, 'in önüne maliyeti oldukça uygun olan Polonya'nın Gonik Zabrze takımında oynayan İspanyol oyuncusu 'i getirdi… 37 maçta 12 gol ve 8 asistle harikalar yaratan 26 yaşındaki oyuncunun tam istediği gibi olduğuna inanana tecrübeli teknik adam yönetime ismini verdi. Bir yıl sözleşmesi bulunan Jimenez için ön görüşme yapılacağı bildirildi.

İspanyol oyuncunun, 1 milyon euro maliyeti olduğu belirtiliyor.
  1. 23.7.2020
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