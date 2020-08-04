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04 Ağustos 2020, Salı
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'a Mensah müjdesi!

Galatasaray'a Mensah müjdesi!

Gana basını, ’ın Mensah ile anlaştığını, ile masaya oturacağını duyurdu.

çalışmalarını biraz ağırdan alan ve nedenle taraftarlarının tepkisini çeken 'da bitecek gibi görünüyor. , sezon başında 3.6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı oyuncuyu, bonservisini ödeyememesi nedeniyle elden çıkarmayı düşünüyor. Bunun üzerine kulüpleri 25 yaşındaki orta saha için adeta transfer yarışına girdiler. G.Saray'ın yanı sıra , ve 'nın kıskacında olan Ganalı'nın tercihini parçalıdan yana kullandığı ifade edildi. GHANASoccernet web sitesi, Galatasaray'ın 25 yaşındaki ön libero ile prensipte anlaştığını iddia etti. Cimbom'un ilerleyen günlerde Kayserispor Kulübü ile de masaya oturarak, parasal şartları konuşacağı ifade edildi.
Ganalı oyuncu, bu sezon Kayserispor forması altında çıktığı 26 maçta 5 gol, 8 asist kaydetti. Başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekti.

BİRİNCİ
Kayserispor'un başarılı ismi Bernard Mensah Süper Lig'de bu sezon en çok adam eksilten futbolcular listesinde ilk sırayı almayı başardı. 83 kez adam eksilten Ganalıyı, Nwakaeme (76) ve İrfan Can (74) takip etti.

  1. 4.8.2020
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