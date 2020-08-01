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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bir Bafetimbi etmediler

Bir Bafetimbi Gomis etmediler

, 500 bin euro talep eden Bafetimbi 'in bu önerisini reddetmiş ve yollar ayrılmıştı. Ancak Gomis sonrası Cimbom, , , , Kostas Mitroglu için toplam 55 milyon euro'luk bir taahhüttün altına girdi.

Aslan, 500 bin euro talep eden Bafetimbi 'in bu önerisini reddetmiş ve yollar ayrılmıştı. Ancak Gomis sonrası Cimbom, , , , Kostas Mitroglu için toplam 55 milyon euro'luk bir taahhüttün altına girdi. Gomis, 6 milyon euro'ya satıldığı Al Hilal'de büyük başarılar elde etti. Kontratı 2 sezon daha uzatıldı.
  1. 1.8.2020
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