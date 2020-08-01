Bir Bafetimbi Gomis etmediler
Galatasaray, 500 bin euro zam talep eden Bafetimbi Gomis'in bu önerisini reddetmiş ve yollar ayrılmıştı. Ancak Gomis sonrası Cimbom, Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Florin Andone, Kostas Mitroglu için toplam 55 milyon euro'luk bir taahhüttün altına girdi.
- 1.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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