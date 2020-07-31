"Arda gelirse Emre Kılınç devre dışı kalır"
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi köşe yazarı Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, yaptığı konuşmada Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması durumında Emre Kılınç'tan verim alınmayacağını ifade etti.
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