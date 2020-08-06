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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Altay'da Tavares ayrıldı

Altay'da Tavares ayrıldı

1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin sözleşmesi sona eren ön libero 'le yeniden anlaşmayacağı öğrenildi.

1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin sözleşmesi sona eren ön libero 'le yeniden anlaşmayacağı öğrenildi. Yeni bir teklif gelmemesi üzerine tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardığı belirtildi. ekibinin 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela'dan transfer ettiği Tavares, ilk yılında 14 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 21 müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla 1 gol kaydetti. Altay'da kiralık forma giyen Kerim Avcı ile sözleşmesi devam eden Yunan orta saha oyuncusu Tatos da kulüpten ayrılmıştı.

  1. 06.08.2020
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