Altay'da Tavares ayrıldı
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı ön libero Helder Tavares'le yeniden anlaşmayacağı öğrenildi.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin sözleşmesi sona eren Yeşil Burun Adalı ön libero Helder Tavares'le yeniden anlaşmayacağı öğrenildi. Yeni bir teklif gelmemesi üzerine tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardığı belirtildi. İzmir ekibinin 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela'dan transfer ettiği Tavares, ilk yılında 14 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 21 müsabakada görev alan 30 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı formayla 1 gol kaydetti. Altay'da kiralık forma giyen Kerim Avcı ile sözleşmesi devam eden Yunan orta saha oyuncusu Tatos da kulüpten ayrılmıştı.
- 06.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay'da Tavares ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.