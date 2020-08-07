Giresunspor'da tüzük değişecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'da tüzük değişecek

Giresunspor'da tüzük değişecek

'da yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Hakan , seçilirse tüzükte değişikliğe gideceğini açıkladı.

, "Hiçbir yönetim gerçek bütçenin yüzde 40'ından fazla borçlanamayacak, fazla borçlar yönetim kurulunu ve başkanı bağlayacak. 'un geleceğini ipotek altına alınmaktan kurtaracağız. Kalıcı gelirler sağlayacak akaryakıt istasyonu gibi işletmeler düşünüyoruz" dedi.

  1. 7.8.2020
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