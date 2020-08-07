Giresunspor'da tüzük değişecek

Karaahmet, "Hiçbir yönetim gerçek bütçenin yüzde 40'ından fazla borçlanamayacak, fazla borçlar yönetim kurulunu ve başkanı bağlayacak. Giresunspor'un geleceğini ipotek altına alınmaktan kurtaracağız. Kalıcı gelirler sağlayacak akaryakıt istasyonu gibi işletmeler düşünüyoruz" dedi.