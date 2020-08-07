Giresunspor'da tüzük değişecek
Giresunspor'da yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Karaahmet, seçilirse tüzükte değişikliğe gideceğini açıkladı.
Karaahmet, "Hiçbir yönetim gerçek bütçenin yüzde 40'ından fazla borçlanamayacak, fazla borçlar yönetim kurulunu ve başkanı bağlayacak. Giresunspor'un geleceğini ipotek altına alınmaktan kurtaracağız. Kalıcı gelirler sağlayacak akaryakıt istasyonu gibi işletmeler düşünüyoruz" dedi.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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