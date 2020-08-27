TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu!

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu!

'in ardından 1. Lig'de de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 'de başlayacak olan 1. Lig'de normal sezon heyecanı 8 Mayıs 2021'de sona erecek.

1'inci Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Riva'da bulunan (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

'de başlayacak olan TFF 1'inci Lig'de sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1'inci Lig'de 6, 13, 23 ve 30'uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1. HAFTA

Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adanaspor - İstanbulspor
-
Altay - Yılport Samsunspor
Boluspor - Ankara Keçiörengücü
Bursaspor -
Menemenspor - Altınordu
- Giresunspor
Akhisarspor - Tuzlaspor

2. HAFTA
İstanbulspor - Altay
Giresunspor - Menemenspor
Altınordu - Bursaspor
Adana Demirspor - Boluspor
Eskişehirspor - Adanaspor
Samsunspor - Ümraniyespor
Bandurmaspor - Akhisarspor
Keçiörengücü - Osmanlıspor
Tuzlaspor - Balıkesirspor

3. HAFTA
Akhisarspor - Balıkesirspor
Altay - Eskişehirspor
Boluspor - Altınordu
Ümraniyespor - İstanbulspor
Adanaspor - Keçiörengücü
Osmanlıspor - Adana Demirspor
Menemenspor - Tuzlaspor
Bandırmaspor - Samsunspor
Bursaspor - Giresunspor

4. HAFTA
Adana Demirspor - Adanaspor
Eskişehirspor - Ümraniyespor
Balıkesirspor - Menemenspor
Altınordu - Osmanlıspor
Keçiörengücü - Altay
İstanbulspor - Bandırmaspor
Samsunspor - Akhisarspor
Giresunspor - Boluspor
Tuzlaspor - Bursaspor

5. HAFTA
Ümraniyespor - Keçiörengücü
Samsunspor - İstanbulspor
Bandırmaspor - Eskişehirspor
Akhisarspor - Menemenspor
Altay - Adana Demirspor
Adanaspor - Altınordu
Osmanlıspor - Giresunspor
Boluspor - Tuzlaspor
Bursaspor - Balıkesirspor

6. HAFTA
Eskişehirspor - Samsunspor
İstanbulspor - Akhisarspor
Tuzlaspor - Osmanlıspor
Altınordu - Altay
Adana Demirspor - Ümraniyespor
Keçiörengücü - Bandırmaspor
Menemenspor - Bursaspor
Balıkesirspor - Boluspor
Giresunspor - Adanaspor

7. HAFTA
Ümraniyespor - Altınordu
Osmanlıspor - Balıkesirspor
İstanbulspor - Eskişehirspor
Altay - Giresunspor
Adanaspor - Tuzlaspor
Boluspor - Menemenspor
Samsunspor - Keçiörengücü
Bandırmaspor - Adana Demirspor
Akhisarspor - Bursaspor

8. HAFTA
Tuzlaspor - Altay
Adana Demirspor - Samsunspor
Balıkesirspor - Adanaspor
Altınordu - Bandırmaspor
Keçiörengücü - İstanbulspor
Eskişehirspor - Akhisarspor
Bursaspor - Boluspor
Menemenspor - Osmanlıspor
Giresunspor - Ümraniyespor

9. HAFTA
Adanaspor - Menemenspor
Eskişehirspor - Keçiörengücü
Bandırmaspor - Giresunspor
Ümraniyespor - Tuzlaspor
Altay - Balıkesirspor
Osmanlıspor - Bursaspor
İstanbulspor - Adana Demirspor
Samsunspor - Altınordu
Akhisarspor - Boluspor

10. HAFTA
Menemenspor - Altay
Giresunspor - Samsunspor
Tuzlaspor - Bandırmaspor
Altınordu - İstanbulspor
Adana Demirspor - Eskişehirspor
Keçiörengücü - Akhisarspor
Boluspor - Osmanlıspor
Bursaspor - Adana Demirspor
Balıkesirspor - Ümraniyespor

11. HAFTA
Eskişehirspor - Altınordu
İstanbulspor - Giresunspor
Akhisarspor - Osmanlıspor
Ümraniyespor - Menemenspor
Altay - Bursaspor
Adanaspor - Boluspor
Keçiörengücü - Adana Demirspor
Samsunspor - Tuzlaspor
Bandırmaspor - Balıkesirspor

12. HAFTA
Boluspor - Altay
Menemenspor - Bandırmaspor
Giresunspor - Eskişehirspor
Tuzlaspor - İstanbulspor
Altınordu - Keçiörengücü
Adana Demirspor - Akhisarspor
Osmanlıspor - Adanaspor
Bursaspor - Ümraniyespor
Balıkesirspor - Samsunspor

13. HAFTA
Ümraniyespor - Boluspor
İstanbulspor - Balıkesirspor
Samsunspor - Menemenspor
Altay - Osmanlıspor
Adana Demirspor - Altınordu
Keçiörengücü - Giresunspor
Eskişehirspor - Tuzlaspor
Bandırma - Bursaspor
Akhisarspor - Adanaspor

14. HAFTA
Adanaspor - Altay
Osmanlıspor - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
Tuzlaspor - Keçiörengücü
Altınordu - Akhisarspor
Boluspor - Bandırmaspor
Bursaspor - Samsunspor
Menemenspor - İstanbulspor
Balıkesirspor - Eskişehirspor

15. HAFTA
Ümraniyespor - Adanaspor
Keçiörengücü - Balıkesirspor
Samsunspor - Boluspor
Altay - Akhisarspor
Adana Demirspor - Tuzlaspor
Eskişehirspor - Menemenspor
İstanbulspor - Bursaspor
Bandırmaspor - Osmanlıspor
Giresunspor - Altınordu

16. HAFTA
Osmanlıspor - Samsunspor
Menemenspor - Keçiörengücü
Akhisarspor - Giresunspor
Tuzlaspor - Altınordu
Altay - Ümraniyespor
Adanaspor - Bandırmaspor
Boluspor - İstanbulspor
Bursaspor - Eskişehirspor
Balıkesirspor - Adana Demirspor

17. HAFTA
Ümraniyespor - Akhisarspor
Eskişehirspor - Boluspor
Bandırmaspor - Altay
Altınordu - Balıkesirspor
Adana Demirspor - Menemenspor
Keçiörengücü - Bursaspor
İstanbulspor - Osmanlıspor
Samsunspor - Adanaspor
Giresunspor - Tuzlaspor

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 22:13
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