TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu!

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan TFF 1'inci Lig'de sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1'inci Lig'de 6, 13, 23 ve 30'uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1. HAFTA

Ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adanaspor - İstanbulspor

Osmanlıspor - Eskişehirspor

Altay - Yılport Samsunspor

Boluspor - Ankara Keçiörengücü

Bursaspor - Adana Demirspor

Menemenspor - Altınordu

Balıkesirspor - Giresunspor

Akhisarspor - Tuzlaspor

2. HAFTA

İstanbulspor - Altay

Giresunspor - Menemenspor

Altınordu - Bursaspor

Adana Demirspor - Boluspor

Eskişehirspor - Adanaspor

Samsunspor - Ümraniyespor

Bandurmaspor - Akhisarspor

Keçiörengücü - Osmanlıspor

Tuzlaspor - Balıkesirspor

3. HAFTA

Akhisarspor - Balıkesirspor

Altay - Eskişehirspor

Boluspor - Altınordu

Ümraniyespor - İstanbulspor

Adanaspor - Keçiörengücü

Osmanlıspor - Adana Demirspor

Menemenspor - Tuzlaspor

Bandırmaspor - Samsunspor

Bursaspor - Giresunspor

4. HAFTA

Adana Demirspor - Adanaspor

Eskişehirspor - Ümraniyespor

Balıkesirspor - Menemenspor

Altınordu - Osmanlıspor

Keçiörengücü - Altay

İstanbulspor - Bandırmaspor

Samsunspor - Akhisarspor

Giresunspor - Boluspor

Tuzlaspor - Bursaspor

5. HAFTA

Ümraniyespor - Keçiörengücü

Samsunspor - İstanbulspor

Bandırmaspor - Eskişehirspor

Akhisarspor - Menemenspor

Altay - Adana Demirspor

Adanaspor - Altınordu

Osmanlıspor - Giresunspor

Boluspor - Tuzlaspor

Bursaspor - Balıkesirspor

6. HAFTA

Eskişehirspor - Samsunspor

İstanbulspor - Akhisarspor

Tuzlaspor - Osmanlıspor

Altınordu - Altay

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Keçiörengücü - Bandırmaspor

Menemenspor - Bursaspor

Balıkesirspor - Boluspor

Giresunspor - Adanaspor

7. HAFTA

Ümraniyespor - Altınordu

Osmanlıspor - Balıkesirspor

İstanbulspor - Eskişehirspor

Altay - Giresunspor

Adanaspor - Tuzlaspor

Boluspor - Menemenspor

Samsunspor - Keçiörengücü

Bandırmaspor - Adana Demirspor

Akhisarspor - Bursaspor

8. HAFTA

Tuzlaspor - Altay

Adana Demirspor - Samsunspor

Balıkesirspor - Adanaspor

Altınordu - Bandırmaspor

Keçiörengücü - İstanbulspor

Eskişehirspor - Akhisarspor

Bursaspor - Boluspor

Menemenspor - Osmanlıspor

Giresunspor - Ümraniyespor

9. HAFTA

Adanaspor - Menemenspor

Eskişehirspor - Keçiörengücü

Bandırmaspor - Giresunspor

Ümraniyespor - Tuzlaspor

Altay - Balıkesirspor

Osmanlıspor - Bursaspor

İstanbulspor - Adana Demirspor

Samsunspor - Altınordu

Akhisarspor - Boluspor

10. HAFTA

Menemenspor - Altay

Giresunspor - Samsunspor

Tuzlaspor - Bandırmaspor

Altınordu - İstanbulspor

Adana Demirspor - Eskişehirspor

Keçiörengücü - Akhisarspor

Boluspor - Osmanlıspor

Bursaspor - Adana Demirspor

Balıkesirspor - Ümraniyespor

11. HAFTA

Eskişehirspor - Altınordu

İstanbulspor - Giresunspor

Akhisarspor - Osmanlıspor

Ümraniyespor - Menemenspor

Altay - Bursaspor

Adanaspor - Boluspor

Keçiörengücü - Adana Demirspor

Samsunspor - Tuzlaspor

Bandırmaspor - Balıkesirspor

12. HAFTA

Boluspor - Altay

Menemenspor - Bandırmaspor

Giresunspor - Eskişehirspor

Tuzlaspor - İstanbulspor

Altınordu - Keçiörengücü

Adana Demirspor - Akhisarspor

Osmanlıspor - Adanaspor

Bursaspor - Ümraniyespor

Balıkesirspor - Samsunspor

13. HAFTA

Ümraniyespor - Boluspor

İstanbulspor - Balıkesirspor

Samsunspor - Menemenspor

Altay - Osmanlıspor

Adana Demirspor - Altınordu

Keçiörengücü - Giresunspor

Eskişehirspor - Tuzlaspor

Bandırma - Bursaspor

Akhisarspor - Adanaspor

14. HAFTA

Adanaspor - Altay

Osmanlıspor - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Tuzlaspor - Keçiörengücü

Altınordu - Akhisarspor

Boluspor - Bandırmaspor

Bursaspor - Samsunspor

Menemenspor - İstanbulspor

Balıkesirspor - Eskişehirspor

15. HAFTA

Ümraniyespor - Adanaspor

Keçiörengücü - Balıkesirspor

Samsunspor - Boluspor

Altay - Akhisarspor

Adana Demirspor - Tuzlaspor

Eskişehirspor - Menemenspor

İstanbulspor - Bursaspor

Bandırmaspor - Osmanlıspor

Giresunspor - Altınordu

16. HAFTA

Osmanlıspor - Samsunspor

Menemenspor - Keçiörengücü

Akhisarspor - Giresunspor

Tuzlaspor - Altınordu

Altay - Ümraniyespor

Adanaspor - Bandırmaspor

Boluspor - İstanbulspor

Bursaspor - Eskişehirspor

Balıkesirspor - Adana Demirspor

17. HAFTA

Ümraniyespor - Akhisarspor

Eskişehirspor - Boluspor

Bandırmaspor - Altay

Altınordu - Balıkesirspor

Adana Demirspor - Menemenspor

Keçiörengücü - Bursaspor

İstanbulspor - Osmanlıspor

Samsunspor - Adanaspor

Giresunspor - Tuzlaspor