Bandırmaspor'da sıra Obertan'da!

Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor'da harekat sürüyor. Son olarak 1. Lig'in usta golcüsü Mickael Pote'yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar, bu kez Erzurumspor'un yıldızı Gabriel Obertan'a kanca attı. Bandırma yönetiminin 31 yaşındaki Fransız oyuncuyla temas kurduğu ifade edildi. İlk temasta olumlu görüş bildiren ve Balıkesir ekibine sıcak bakan 10 numarayla önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacak. Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkan ve kulübüyle sözleşmesi sona eren Obertan, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.



BOZKURT MÜJDEYİ VERMİŞTİ

2018-2019 sezonun devre arasında Erzurumspor'a imza atan Obertan, Süper Lig'de 10 maçta 1 golle oynamıştı. 31 yaşındaki yıldız, Bandırmaspor'a imza atması halinde bordo-beyazlı takımın 7. resmi transferi olacak. Bandırma daha önce, Del Valle, Otoo, Mehmet Yiğit, Ferhan Evren, Gökay Güney ve Pote'yi kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz günlerde transferlerin devam edeceğini belirten Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Gelecek transferlerle iyi bir uyum tutturabilirsek yukarıları zorlayabiliriz. Süper Lig'i istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.



MANU'DA OYNADI

10 numaranın yanı sıra kanatlarda ve merkez orta sahada da görev yapan Obertan, Bordeaux'ta yıldızını parlattı. Ardından M. United'a transfer olan Fransız yıldız; Newcastle, Anji, Wigan ve Levski Sofia gibi takımların formasını da giydi. Fransa U21 Milli Takımı'nda ise 11 maça çıktı.