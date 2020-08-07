Bandırmaspor'da sıra Obertan'da!
Son olarak Pote’yi transfer eden Bandırmaspor, Erzurumspor ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki yıldıza talip oldu. Obertan’ın, Bandırma’ya sıcak baktığı öğrenildi.
Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor'da harekat sürüyor. Son olarak 1. Lig'in usta golcüsü Mickael Pote'yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar, bu kez Erzurumspor'un yıldızı Gabriel Obertan'a kanca attı. Bandırma yönetiminin 31 yaşındaki Fransız oyuncuyla temas kurduğu ifade edildi. İlk temasta olumlu görüş bildiren ve Balıkesir ekibine sıcak bakan 10 numarayla önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacak. Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkan ve kulübüyle sözleşmesi sona eren Obertan, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
BOZKURT MÜJDEYİ VERMİŞTİ
2018-2019 sezonun devre arasında Erzurumspor'a imza atan Obertan, Süper Lig'de 10 maçta 1 golle oynamıştı. 31 yaşındaki yıldız, Bandırmaspor'a imza atması halinde bordo-beyazlı takımın 7. resmi transferi olacak. Bandırma daha önce, Del Valle, Otoo, Mehmet Yiğit, Ferhan Evren, Gökay Güney ve Pote'yi kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz günlerde transferlerin devam edeceğini belirten Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Gelecek transferlerle iyi bir uyum tutturabilirsek yukarıları zorlayabiliriz. Süper Lig'i istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.
MANU'DA OYNADI
10 numaranın yanı sıra kanatlarda ve merkez orta sahada da görev yapan Obertan, Bordeaux'ta yıldızını parlattı. Ardından M. United'a transfer olan Fransız yıldız; Newcastle, Anji, Wigan ve Levski Sofia gibi takımların formasını da giydi. Fransa U21 Milli Takımı'nda ise 11 maça çıktı.
- 7.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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