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07 Ağustos 2020, Cuma
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Bandırmaspor'da sıra Obertan'da!

Bandırmaspor'da sıra Obertan'da!

Son olarak Pote’yi eden Bandırmaspor, ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki yıldıza talip oldu. Obertan’ın, ’ya sıcak baktığı öğrenildi.

Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor'da harekat sürüyor. Son olarak 1. Lig'in usta golcüsü Mickael Pote'yi renklerine bağlayan bordo-beyazlılar, bu kez 'un yıldızı Gabriel Obertan'a kanca attı. yönetiminin 31 yaşındaki Fransız oyuncuyla temas kurduğu ifade edildi. İlk temasta olumlu görüş bildiren ve ekibine sıcak bakan 10 numarayla önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacak. Erzurumspor ile 'e çıkan ve kulübüyle sözleşmesi sona eren Obertan, geçen sezon 30 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

BOZKURT MÜJDEYİ VERMİŞTİ
2018-2019 sezonun devre arasında Erzurumspor'a imza atan Obertan, Süper Lig'de 10 maçta 1 golle oynamıştı. 31 yaşındaki yıldız, Bandırmaspor'a imza atması halinde bordo-beyazlı takımın 7. resmi transferi olacak. Bandırma daha önce, Del Valle, Otoo, Mehmet Yiğit, Ferhan Evren, Gökay Güney ve Pote'yi kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz günlerde transferlerin devam edeceğini belirten Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, "Gelecek transferlerle iyi bir uyum tutturabilirsek yukarıları zorlayabiliriz. Süper Lig'i istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

MANU'DA OYNADI
10 numaranın yanı sıra kanatlarda ve merkez orta sahada da görev yapan Obertan, Bordeaux'ta yıldızını parlattı. Ardından M. United'a olan Fransız yıldız; Newcastle, Anji, Wigan ve Levski Sofia gibi takımların formasını da giydi. U21 'nda ise 11 maça çıktı.

  1. 7.8.2020
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