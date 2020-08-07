Elazığ’da virüs şoku
Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşiyle birlikte halsizlik şikayeti ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Yetiş'in tedavi altında olduğu belirtildi. Eşinin testi negatif çıkarken; Zafer Yetiş bir süre daha hastanede kalacak.
Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşiyle birlikte halsizlik şikayeti ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Yetiş'in tedavi altında olduğu belirtildi. Eşinin testi negatif çıkarken; Zafer Yetiş bir süre daha hastanede kalacak.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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