Elazığ’da virüs şoku

Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşiyle birlikte halsizlik şikayeti ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Yetiş'in tedavi altında olduğu belirtildi. Eşinin testi negatif çıkarken; Zafer Yetiş bir süre daha hastanede kalacak.