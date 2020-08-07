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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Elazığ’da virüs şoku

’da virüs şoku

Elazığ’da virüs şoku

'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşiyle birlikte halsizlik şikayeti ile Hastanesi'ne başvuran Yetiş'in tedavi altında olduğu belirtildi. Eşinin testi negatif çıkarken; Zafer Yetiş bir süre daha hastanede kalacak.

'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşiyle birlikte halsizlik şikayeti ile Hastanesi'ne başvuran Yetiş'in tedavi altında olduğu belirtildi. Eşinin testi negatif çıkarken; Zafer Yetiş bir süre daha hastanede kalacak.

  1. 7.8.2020
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