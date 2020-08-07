Tavares de yolcu

Altay, sözleşmesi biten Yeşil Burun Adalı Helder Tavares'le yolları ayırıyor. Yeni bir teklif gelmemesi üzerine tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple bağlarını kopardığı belirtildi. 2018-19 sezonunun devre arasında Portekiz temsilcisi Tondela'dan edilen Tavares, ilk yılında 14 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 21 maçta görev alan 30 yaşındaki oyuncu 1 gol attı. Altay, kiralık sözleşmesi biten Kerim ve Yunan orta saha Tatos'u da göndermişti.