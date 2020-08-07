Demir’de 3 ayrılık

Adana Demirspor, kiralık sözleşmeleri sona eren üç oyuncusuna hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mavi-lacivertli kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda orta saha Vedat Bora, sol açık Berk Yıldız ve forvet İbrahima Kone'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.