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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Demir’de 3 ayrılık

Demir’de 3 ayrılık

Demir’de 3 ayrılık

, kiralık sözleşmeleri sona eren üç oyuncusuna hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mavi-lacivertli kulüp, yaptığı paylaşımda orta saha , sol açık ve forvet 'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Demirspor, kiralık sözleşmeleri sona eren üç oyuncusuna hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mavi-lacivertli kulüp, yaptığı paylaşımda orta saha , sol açık ve forvet 'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

  1. 7.8.2020
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