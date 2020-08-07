Samsunspor'da hedef Süper Lig!

Sağlam, "Şunu herkes iyi bilsin ki, bu transfer döneminde ince eleyip sık dokumamızın bir sebebi var. Buradaki esas amacımız, hep ekonomik olarak kulübümüzü fazla sıkıntıya sokmayacak oyuncuları kadromuza katmak hem de bizi önümüzdeki sezon Süper Lig'e taşıyacak kalitede oyuncuları kadromuza almaktır. Bizim sokağa atılacak veya herhangi bir futbolcuya boş yere verilecek bir liramız yok" dedi.