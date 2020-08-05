İşte harcama limitleriyle ilgili merak edilenler!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin harcama limitlerini açıkladı. Bu tablo sonrası bazı kulüplerden itiraz sesleri yükseldi. Peki, TFF harcama limitlerini hangi kriterlere göre belirliyor? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
TTF, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Açıklanan tablo sonrası başta Fenerbahçe olmak üzere bazı takımlardan itirazlar geldi. Bu sınırlamada kulüpler belirlenen rakamı maksimum yüzde 15 aşabilecek. Yüzde 15'in üzerine çıkan kulüplere puan silmeye kadar çok ciddi cezalar verilebilecek.
TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin ardından özellikle sosyal medyada çok büyük bir bilgi kirliliği yaşandı. İşte Takvim'in derlediği bilgilere göre limitlerle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...
HARCAMA LİMİTLERİ BELİRLENİRKEN DİKKATE ALINAN GELİRLER
1- Gişe gelirleri
2- Sponsorluk ve reklam gelirleri
3- Yayın gelirleri
4- Ticari faaliyet gelirleri
LİMİTTEN DÜŞECEK OLAN HARCAMALAR
1- Profesyonel futbolcu ücretleri
2- Takım teknik kadro ücretleri
3- Menajer ücretleri
LİMİT BELİRLENİRKEN DİKKATE ALINMAYAN GELİRLER
1- UEFA gelirleri (Gelirler sadece grup aşamasına geçtikten sonra limite ekleniyor)
2- Transfer gelirleri (Limit açıklandıktan sonra transfer harcamaları artıda olursa, artı olan rakam limite eklenir. Sözleşmesinden çıkılan futbolcular maaş giderinin 3'te 1'i limite dahil edilir)
3- Duran varlık satış karı
4- Diğer faaliyet gelirleri
LİMİT BELİRLENİRKEN DİKKATE ALINMAYAN GİDERLER
1- Futbolcu, teknik kadro, menajer ücret giderleri
2- Ürün satış maliyetleri
3- Transferle ilişkin giderler (Bonservis ve kira ödemeleri)
4- Finansman giderleri
HARCAMA LİMİTLERİNİ ARTIRACAK GELİRLER
1- Sermaye artışı
2- Bankalar Birliği anlaşması
3- Transfer faaliyetlerinde elde edilecek gelir fazlası
4- Sponsorluk anlaşmaları
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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