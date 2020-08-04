Son dakika: TFF harcama limitlerini açıkladı! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte rakamlar...

Son dakika: harcama limitlerini açıkladı!

Son dakika: TFF harcama limitlerini açıkladı!

Son dakika haberi... () harcama limitlerini açıkladı. Listede Galatasaray zirvede yer alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un da limitleri belli oldu.

, kulüplerin merakla beklediği kararı açıkladı.

2020-21 sezonunda transfer harcama limiti listesi şu şekilde belirlendi;

İLK 5 SIRA BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından harcama limiti sıralamasında 1. sırayı Galatasaray alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un limitleri euro bazında şu şekilde oldu;

Galatasaray - 429.042.297 TL (60,3M€)
Beşiktaş - 269.217.149 TL (36,4M€)
Fenerbahçe - 154.411.381 TL (21,7M€)
Başakşehir - 148.395.590 TL (20,85M€)
Trabzonspor - 132.517.761 TL (18,6M€)

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 12:33
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: TFF harcama limitlerini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA