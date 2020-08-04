Son dakika: TFF harcama limitlerini açıkladı!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harcama limitlerini açıkladı. Listede Galatasaray zirvede yer alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un da limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin merakla beklediği kararı açıkladı.
2020-21 sezonunda transfer harcama limiti listesi şu şekilde belirlendi;
İLK 5 SIRA BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasının ardından harcama limiti sıralamasında 1. sırayı Galatasaray alırken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor'un limitleri euro bazında şu şekilde oldu;
Galatasaray - 429.042.297 TL (60,3M€)
Beşiktaş - 269.217.149 TL (36,4M€)
Fenerbahçe - 154.411.381 TL (21,7M€)
Başakşehir - 148.395.590 TL (20,85M€)
Trabzonspor - 132.517.761 TL (18,6M€)
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 12:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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