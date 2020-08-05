Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Menajeri açıkladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'a 'den teklif geldi mi? Menajeri açıkladı!

Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Menajeri açıkladı!

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kanarya ile sözleşmesi sona eren ve uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen ’ın menajeri , yıldız futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına son sürat devam eden 'de 2012/2013 sezonundan bu yana forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 'ın geleceği henüz netleşmiş değil.

Yıldız oyuncunun menajeri , Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 05.08.2020
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