Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Menajeri açıkladı!
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kanarya ile sözleşmesi sona eren ve uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen Hasan Ali Kaldırım’ın menajeri Mirsad Türkcan, yıldız futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Fenerbahçe’den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de 2012/2013 sezonundan bu yana forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın geleceği henüz netleşmiş değil.
Yıldız oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Oyuncumuz şu anda tatilde. Transfer dönemi yeni başladı. Çıkan haberler ve detaylar gerçeği yansıtmamaktadır. Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadık. Şu an yurt içi ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
- 05.08.2020
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