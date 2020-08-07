Bandırmaspor'da kamp programı hazır

Bandırmaspor'da kamp programı netlik kazandı. Bordo-beyazllılar, 3 Ağustos'ta başladığı tesislerdeki çalışmalarını yarın bitirecek. 10-21 Ağustos'ta Afyon'da 1. kamp dönemine girecek olan Bandırma temsilcisi, 24 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde 2. kamp dönemini tamamlayacak.