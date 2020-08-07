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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor'da kamp programı hazır

'da kamp programı hazır

Bandırmaspor'da kamp programı hazır

'da kamp programı netlik kazandı. , 3 Ağustos'ta başladığı tesislerdeki çalışmalarını yarın bitirecek. 'ta 'da 1. kamp dönemine girecek olan Bandırma temsilcisi, - 4 tarihlerinde 2. kamp dönemini tamamlayacak.

'da kamp programı netlik kazandı. , 3 Ağustos'ta başladığı tesislerdeki çalışmalarını yarın bitirecek. 'ta 'da 1. kamp dönemine girecek olan Bandırma temsilcisi, - 4 tarihlerinde 2. kamp dönemini tamamlayacak.

  1. 7.8.2020
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