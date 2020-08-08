Altay’da Yücel İldiz dönemi

Altay, teknik direktör Yücel İldiz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu. Öte yandan İzmir temsilcisi, Ankaragücü'nden Aydın Karabulut'a kanca attı. 32 yaşındaki futbolcu da Altay'a sıcak bakıyor.