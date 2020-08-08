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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Altay’da dönemi

Altay’da Yücel İldiz dönemi

Altay, ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. ile yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu.

Altay, ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. ile yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu. Öte yandan temsilcisi, Ankaragücü'nden 'a kanca attı. 32 yaşındaki futbolcu da Altay'a sıcak bakıyor.

  1. 8.8.2020
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