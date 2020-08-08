Altay’da Yücel İldiz dönemi
Altay, teknik direktör Yücel İldiz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu.
Altay, teknik direktör Yücel İldiz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu. Öte yandan İzmir temsilcisi, Ankaragücü'nden Aydın Karabulut'a kanca attı. 32 yaşındaki futbolcu da Altay'a sıcak bakıyor.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay’da Yücel İldiz dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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