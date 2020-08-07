Bursaspor Yönetim Kurulu olağanüstü kongre kararı aldı
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımda yönetim kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Bursaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda 1'inci toplantı 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2'nci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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