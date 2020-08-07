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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor Yönetim Kurulu olağanüstü kongre kararı aldı

olağanüstü kongre kararı aldı

Bursaspor Yönetim Kurulu olağanüstü kongre kararı aldı

ekiplerinden Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımda , gerçekleştirdiği toplantının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda 1'inci toplantı 23 günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise 2'nci toplantı 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de yine stadyumda, bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

  1. 07.08.2020
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