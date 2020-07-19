Eskişehirspor 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, deplasmanda konuk olduğu Eskişehirspor'u 3-0 Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup etmesinin ardından en yakın rakibi Osmanlıspor'u geçerek kümede kaldı.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Gökhan Sazdağı kaydetti.
Bu skorun ardından 33 puan ile 15. sıraya yükselen Boluspor kümede kalırken, TFF 2. Lig'e düşmesi garantilenen Eskişehirspor ise 18. sırada sezonu kapattı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 21:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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