Eskişehirspor 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Gökhan Sazdağı kaydetti.

Bu skorun ardından 33 puan ile 15. sıraya yükselen Boluspor kümede kalırken, TFF 2. Lig'e düşmesi garantilenen Eskişehirspor ise 18. sırada sezonu kapattı.