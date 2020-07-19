Eskişehirspor 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Boluspor Gökhan'la hayata tutundu!

0-3 | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , deplasmanda konuk olduğu 'u 3-0 Gökhan Sazdağı'nın golleriyle 3-0 mağlup etmesinin ardından en yakın rakibi Osmanlıspor'u geçerek kümede kaldı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Gökhan Sazdağı kaydetti.

Bu skorun ardından 33 puan ile 15. sıraya yükselen Boluspor kümede kalırken, TFF 2. Lig'e düşmesi garantilenen Eskişehirspor ise 18. sırada sezonu kapattı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskişehirspor 0-3 Boluspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA