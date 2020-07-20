Osmanlıspor düştü

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'dan sonra küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. Başkent ekibi son maçta evinde Balıkesirspor'u 4-3'lük skorla yense de Boluspor'un deplasmanda Eskişehir'i mağlup etmesiyle 2. Lig'in yolunu tuttu. Osmanlıspor'da futbolcular maç sonunda üzüntüden gözyaşlarını tutamadı.

KRAL MARCO PAŞA

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, TFF 1. Lig'de üst üste ikinci kez 'Gol Kralı' oldu. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak bu ligde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını alan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ise 22 kez fileleri sarsmayı başardı. Paixao, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Altay takımında kalacak.

A.DEMİR UMUTLU

Play-Off'a kalan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor. Başkan Sancak, "Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu" diye konuştu.

YILDIZLAR KUTLADI

Süper Lig'e yükselmeyi başaran Erzurumspor'a dünya yıldızlarından tebrik yağıyor. Fransız futbolcular Ribery ve Benzema'dan sonra Modric ile Hakimi de Dadaşlar'ı kutladı. Dünya zinciri restoranları bulunan Erzurum doğumlu Nusret'in arkadaşı olan yıldızlar sosyal medyadan mavi-beyazlıları adeta dünyaya tanıttı.