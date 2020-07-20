Osmanlıspor düştü
TFF 1. Lig'de de son haftaya girilirken, Eskişehir ve Adanaspor'un ardından başkent ekiplerinden Osmanlıspor da TFF 1. lige veda etti. İşte TFF 1. Lig'de yaşanan tüm gelişmeler...
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'dan sonra küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. Başkent ekibi son maçta evinde Balıkesirspor'u 4-3'lük skorla yense de Boluspor'un deplasmanda Eskişehir'i mağlup etmesiyle 2. Lig'in yolunu tuttu. Osmanlıspor'da futbolcular maç sonunda üzüntüden gözyaşlarını tutamadı.
KRAL MARCO PAŞA
Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, TFF 1. Lig'de üst üste ikinci kez 'Gol Kralı' oldu. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak bu ligde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını alan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ise 22 kez fileleri sarsmayı başardı. Paixao, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Altay takımında kalacak.
A.DEMİR UMUTLU
Play-Off'a kalan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor. Başkan Sancak, "Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu" diye konuştu.
YILDIZLAR KUTLADI
Süper Lig'e yükselmeyi başaran Erzurumspor'a dünya yıldızlarından tebrik yağıyor. Fransız futbolcular Ribery ve Benzema'dan sonra Modric ile Hakimi de Dadaşlar'ı kutladı. Dünya zinciri restoranları bulunan Erzurum doğumlu Nusret'in arkadaşı olan yıldızlar sosyal medyadan mavi-beyazlıları adeta dünyaya tanıttı.
- 20.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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