Osmanlıspor düştü - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Osmanlıspor düştü

1. Lig'de de son haftaya girilirken, ve 'un ardından başkent ekiplerinden da TFF 1. lige veda etti. İşte TFF 1. Lig'de yaşanan tüm gelişmeler...

1. Lig'de ve 'dan sonra küme düşen son takım oldu. Başkent ekibi son maçta evinde 'u 4-3'lük skorla yense de 'un deplasmanda 'i mağlup etmesiyle 2. Lig'in yolunu tuttu. Osmanlıspor'da futbolcular maç sonunda üzüntüden gözyaşlarını tutamadı.

KRAL MARCO PAŞA
Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, TFF 1. Lig'de üst üste ikinci kez 'Gol Kralı' oldu. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak bu ligde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını alan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon ise 22 kez fileleri sarsmayı başardı. Paixao, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Altay takımında kalacak.

A.DEMİR UMUTLU
Play-Off'a kalan 'da Başkan Murat Sancak, 'e çıkacaklarına inanıyor. Başkan Sancak, "Play-off'a kalan takımlar güçlü rakipler. Güzel mücadeleler olacak. Hak eden kazanır ve inşallah biz de Süper Lig'e çıkarız, amacımız bu" diye konuştu.

YILDIZLAR KUTLADI
Süper Lig'e yükselmeyi başaran Erzurumspor'a dünya yıldızlarından tebrik yağıyor. Fransız futbolcular Ribery ve Benzema'dan sonra Modric ile Hakimi de Dadaşlar'ı kutladı. Dünya zinciri restoranları bulunan Erzurum doğumlu Nusret'in arkadaşı olan yıldızlar sosyal medyadan mavi-beyazlıları adeta dünyaya tanıttı.

  1. 20.7.2020
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