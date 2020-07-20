Boluspor tutundu!
Boluspor, Gökhan Sazdağı’nın hat-trick yaptığı maçta Es-Es’i mağlup ederek puanını 33’e yükseltti ve TFF 1. Lig’de kalmayı başardı. Osmanlıspor küme düştü.
TFF 1. Lig'de 34. haftanın son maçlarında Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında hata yapmadı. 27. dakikada Hayrullah Bilazer'in sol kanattan ortasında Gökhan Sazdağı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 32. dakikada Mustafa Eskihellaç rakibinden kurtararak yaptığı plase vuruş, direğin yanından dışarı gitti. 61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Öner'in vuruşunda Mosquera golü önledi.
2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ
Boluspor'da 88. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan Sazdağı, kaleci ile karşı karşıya kalarak gerçekleştirdiği vuruşta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderen Gökhan hem kendisinin hem de Boluspor'un üçüncü golünü attı: 0-3. Yarenler hata yapmadı ve 1. Lig'de kaldı.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, seçime gideceklerini ve görevi bırakacağını söyledi. Çarıkçı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım" dedi.
- 20.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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