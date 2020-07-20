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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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tutundu!

Boluspor tutundu!

, ’nın hat-trick yaptığı maçta Es-Es’i mağlup ederek puanını 33’e yükseltti ve 1. ’de kalmayı başardı. küme düştü.

1. 'de 34. haftanın son maçlarında , deplasmanında hata yapmadı. 27. dakikada Hayrullah Bilazer'in sol kanattan ortasında 'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 32. dakikada Mustafa Eskihellaç rakibinden kurtararak yaptığı plase vuruş, direğin yanından dışarı gitti. 61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Öner'in vuruşunda Mosquera golü önledi.

2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ
Boluspor'da 88. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan Sazdağı, kaleci ile karşı karşıya kalarak gerçekleştirdiği vuruşta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderen Gökhan hem kendisinin hem de Boluspor'un üçüncü golünü attı: 0-3. Yarenler hata yapmadı ve 1. Lig'de kaldı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, seçime gideceklerini ve görevi bırakacağını söyledi. Çarıkçı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım" dedi.

  1. 20.7.2020
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