Boluspor tutundu!

TFF 1. Lig'de 34. haftanın son maçlarında Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında hata yapmadı. 27. dakikada Hayrullah Bilazer'in sol kanattan ortasında Gökhan Sazdağı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 32. dakikada Mustafa Eskihellaç rakibinden kurtararak yaptığı plase vuruş, direğin yanından dışarı gitti. 61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Öner'in vuruşunda Mosquera golü önledi.

2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

Boluspor'da 88. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan Sazdağı, kaleci ile karşı karşıya kalarak gerçekleştirdiği vuruşta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90. dakikada ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderen Gökhan hem kendisinin hem de Boluspor'un üçüncü golünü attı: 0-3. Yarenler hata yapmadı ve 1. Lig'de kaldı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, seçime gideceklerini ve görevi bırakacağını söyledi. Çarıkçı, "Bu hafta içinde olağanüstü genel kurul kararı alacağım ve aday olmayacağım" dedi.