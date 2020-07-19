Küme düşen son takım kim olacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Küme düşen son takım kim olacak?

Küme düşen son takım kim olacak?

1. Lig'de 'e çıkan ve play-off'a kalan takımlar belli oldu.

1. Lig'de 'e çıkan ve play-off'a kalan takımlar belli oldu. Bugün yapılacak iki müsabaka ile normal sezon tamamlanacak ve küme düşen son takım belli olacak. Bugün 17.30'da , 'u konuk edecek. Yarenler bu maçtan 1 puan aldığı takdirde 1. Lig'de kalacak. Diğer maçlarda , 'u ağırlayacak. temsilcisi kümeye tutunmak için 3 puan aldıktan sonra Boluspor'un yenilmesini bekleyecek. TFF 1. Lig'de bu sezon Eskişehirspor ve düşmüştü.
  1. 19.7.2020
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