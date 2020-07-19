Karagümrük play-off biletini aldı

TFF 1. Lig'de 1 puan alsa dahil play-off biletini kapacak Fatih Karagümrük evinde hata yapmadı. Adanaspor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar maçı 3-0 kazandı. İstanbul temsilcisi rakibini 11'de Emeghara, 74'te Ramazan ve 81'de Erik Sabo'nun golleriyle yendi. Adanaspor'da M'Billa Etame 86'da penaltı kaçırdı. Fatih Karagümrük play-off'ta Akhisar Bld. ile eşleşti.

ATILAY CANER'LE COŞTU

Karagümrük'te bu sezon takımın başına ikinci kez emanetçi olarak gelen Atılay Caner, son 5 maçta 12 puan çıkardı. Caner, "Süper Lig'e iki maç kadar uzağız" şeklinde konuştu.