Karagümrük play-off biletini aldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Karagümrük play-off biletini aldı

Karagümrük play-off biletini aldı

Karagümrük play-off biletini aldı

1. Lig'de 1 puan alsa dahil play-off biletini kapacak evinde hata yapmadı.

1. Lig'de 1 puan alsa dahil play-off biletini kapacak evinde hata yapmadı. 'u konuk eden kırmızı-siyahlılar maçı 3-0 kazandı. temsilcisi rakibini 11'de Emeghara, 74'te Ramazan ve 81'de Erik Sabo'nun golleriyle yendi. Adanaspor'da M'Billa Etame 86'da penaltı kaçırdı. Fatih Karagümrük play-off'ta Akhisar Bld. ile eşleşti.

ATILAY CANER'LE COŞTU
Karagümrük'te bu sezon takımın başına ikinci kez emanetçi olarak gelen Atılay Caner, son 5 maçta 12 puan çıkardı. Caner, "Süper Lig'e iki maç kadar uzağız" şeklinde konuştu.

  1. 19.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karagümrük play-off biletini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA