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19 Temmuz 2020, Pazar
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Şampiyon gibi bitirdi

Şampiyon gibi bitirdi

Tarihinde ilk kez ’e çıkan Hatayspor, son hafta maçında ’u 3-1’lik skorla devirdi.

Tarihinde ilk kez 'e yükselen Hatayspor, son haftada hata yapmayarak ligi 66 puanla zirvede bitirdi. Bordo-beyazlılar, play-off'u garantileyen rakibi karşısında maça etkili başladı. 19'da Caner'in asistinde Gökhan takımını 1-0 öne taşıdı. 30'da ise Mesut Çaytemel'in pasında Buğra Çağıran skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bitti.

KUPA TÖRENİ YARIN STATTA
75'te , Tayfur ile farkı 1'e indirdi. Ev sahibi 76'da Selim ile hemen cevap verdi. Ligi şampiyon tamamlayan Hatay, kupasını yarın alacak. Kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda yarın 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi. Törene, Başkanı ile yönetim kurulunun da katılacağı belirtildi.
  1. 19.7.2020
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