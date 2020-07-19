Şampiyon gibi bitirdi
Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkan Hatayspor, son hafta maçında Bursaspor’u 3-1’lik skorla devirdi.
KUPA TÖRENİ YARIN STATTA
75'te Bursa, Tayfur ile farkı 1'e indirdi. Ev sahibi 76'da Selim ile hemen cevap verdi. Ligi şampiyon tamamlayan Hatay, kupasını yarın alacak. Kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda yarın 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulunun da katılacağı belirtildi.
- 19.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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