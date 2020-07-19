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19 Temmuz 2020, Pazar
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İşte play-off eşleşmeleri

İşte play-off eşleşmeleri

1. Lig'de son haftanın tamamlanmasıyla 'e Hatayspor'dan sonra direkt yükselen takım oldu.

1. Lig'de son haftanın tamamlanmasıyla 'e Hatayspor'dan sonra direkt yükselen takım oldu. Play-off'a kalan takımlar ise Demirspor, Akhisarspor, ve oldu. İkinci sıradaki , Bursaspor ile eşleşirken; Akhisarspor ile Fatih Karagümrük play-off finali için mücadele edecek. Karşılaşmaların nerede ve ne zaman oynanacağı tarafından henüz açıklanmadı. Ancak müsabakaların önümüzdeki hafta sonunda oynanması bekleniyor
  1. 19.7.2020
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