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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig 1 puanla kaçırdı

1 puanla kaçırdı

1 puanla kaçırdı

Boğalar’ı Erkan (2) ve Mitrovic’in golleriyle deviren Çukurova ekibi puanını 61’e yükseltti. , Ümraniye’yi mağlup edince lacivert-maviler, play-off’a kaldı.

Süper Lig'e direkt yükselmeyi isteyen , play-off'a kaldı. Ev sahibinde Tarık ceza sahasında Alperen'in müdahalesiyle yerde kalınca penaltı oldu. Erkan fileleri sarstı: 1-0. İlk yarının sonlarında Erkan, duran top kullandı. Ceza sahasındaki karambolde Wellington'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Mitrovic'e çarpıp ağlara gitti: 2-0. 70'te Erkan bir penaltı daha attı: 3-0.

LİGİN EN SKORERİ
Adana Demir kazansa da , Ümraniye'yi yenince ligi üçüncü sırada tamamladı. Rakibine karşı ikili averajda üstünlüğünü kullanamayan lacivert-mavililerin yolu play-off'a düştü. Çukurova ekibi, ile eşleşti. Ligde 71 gol atan , 34 haftanın sonunda en skorer ekip oldu. temsilcisi 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle toplam 61 puan kazandı.

BU TAKIM HAK ETTİ
Adana Demir Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: Bu takım 'e direkt yükselmeyi hak etmişti. Zorlu maçlar bizi bekliyor ama Süper Lig'e çıkacak kalitemiz var" dedi.

DAHA İYİ OLACAK
hocası , "40 puan topladık ancak gelecek sezon daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Birkaç takviye ile play-off'a girmeye çalışacağız" diye konuştu

  1. 19.7.2020
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