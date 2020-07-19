1 puanla kaçırdı
Boğalar’ı Erkan (2) ve Mitrovic’in golleriyle deviren Çukurova ekibi puanını 61’e yükseltti. Erzurum, Ümraniye’yi mağlup edince lacivert-maviler, play-off’a kaldı.
LİGİN EN SKORERİ
Adana Demir kazansa da Erzurum, Ümraniye'yi yenince ligi üçüncü sırada tamamladı. Rakibine karşı ikili averajda üstünlüğünü kullanamayan lacivert-mavililerin yolu play-off'a düştü. Çukurova ekibi, Bursaspor ile eşleşti. Ligde 71 gol atan Adana Demirspor, 34 haftanın sonunda en skorer ekip oldu. Akdeniz temsilcisi 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle toplam 61 puan kazandı.
BU TAKIM HAK ETTİ
Adana Demir Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: Bu takım Süper Lig'e direkt yükselmeyi hak etmişti. Zorlu maçlar bizi bekliyor ama Süper Lig'e çıkacak kalitemiz var" dedi.
DAHA İYİ OLACAK
İstanbul hocası Fatih Tekke, "40 puan topladık ancak gelecek sezon daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Birkaç takviye ile play-off'a girmeye çalışacağız" diye konuştu
- 19.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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