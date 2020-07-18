TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım BŞB Erzurumspor oldu. Dadaşlar, 34. haftada konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı ve 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden 'merhaba' dedi.
TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım da belli oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren BŞB Erzurumspor, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.
Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.
Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamlayıp mutlu sona ulaştı.
1 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE
Ümraniyespor'a karşı hata yapmayan ve aldığı galibiyetle hedefine ulaşan BŞB Erzurum, Süper Lig'e fazla ara vermedi! Dadaşlar geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra yeniden yükselmeyi başardı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
TFF 1. Lig'de BŞB Erzurumspor-Ümraniyespor maçının dışında 5 karşılaşma daha oynanırken, play-off biletini alan 4 takım da netleşti. Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı play-off'a Adana Demirspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Bursaspor katılma hakkı elde etti.
TFF 1. Lig'de günün diğer sonuçları:
Hatayspor 3-1 Bursaspor
Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor
Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor
Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
Giresunspor 1-2 Altay
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
(3) Adana Demirspor-Bursaspor (6)
(4) Akhisarspor-Karagümrük (5)
PLAY-OFF MAÇ PROGRAMI:
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig'e yükselen ikinci takım BŞB Erzurumspor oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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