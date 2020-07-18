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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Süper Lig'e ikinci bilet Erzurumspor'un!

'e yükselen ikinci takım Erzurumspor oldu

Süper Lig'e yükselen ikinci takım BŞB Erzurumspor oldu

1. Lig'de lider Hatayspor'un ardından 'e yükselen ikinci takım Erzurumspor oldu. Dadaşlar, 34. haftada konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek ligi ikinci sırada tamamladı ve 1 sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden 'merhaba' dedi.

1. Lig'de Hatayspor'un ardından 'e direkt çıkan ikinci takım da belli oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren Erzurumspor, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.

Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.

Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamlayıp mutlu sona ulaştı.

1 SEZON SONRA YENİDEN SÜPER LİG'DE
Ümraniyespor'a karşı hata yapmayan ve aldığı galibiyetle hedefine ulaşan BŞB Erzurum, Süper Lig'e fazla ara vermedi! Dadaşlar geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra yeniden yükselmeyi başardı.

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PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
TFF 1. Lig'de BŞB Erzurumspor-Ümraniyespor maçının dışında 5 karşılaşma daha oynanırken, play-off biletini alan 4 takım da netleşti. Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı play-off'a , Akhisarspor, Karagümrük ve katılma hakkı elde etti.

TFF 1. Lig'de günün diğer sonuçları:

Hatayspor 3-1 Bursaspor
Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor
Fatih Karagümrük 3-0
Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü
Giresunspor 1-2 Altay

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
(3) Adana Demirspor-Bursaspor (6)
(4) Akhisarspor-Karagümrük (5)

PLAY-OFF MAÇ PROGRAMI:

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 20:07
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