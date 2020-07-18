B.B. Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor'u konuk eden BŞB Erzurumspor, rakibini 4-1 mağlup ederek Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Dadaşlar geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra yeniden 'merhaba' dedi.
TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım BŞB Erzurumspor oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren Dadaşlar, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.
Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.
Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamladı.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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