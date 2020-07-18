B.B. Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor 4 golle Süper Lig'de!

B.B. 4-1 | MAÇ SONUCU

B.B. Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 34. ve son haftasında 'u konuk eden , rakibini 4-1 mağlup ederek Hatayspor'un ardından 'e yükselen ikinci takım oldu. Dadaşlar geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra yeniden 'merhaba' dedi.

1. Lig'de Hatayspor'un ardından 'e direkt çıkan ikinci takım oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren Dadaşlar, hedefi bulunmayan 'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.

Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.

Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamladı.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 20:03
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