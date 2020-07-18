Hatayspor'un şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu!

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Granada'ya giden ve takımında yeterli forma şansı bulamayan İsmail Köybaşı'nın yeniden Süper Lig'e dönmesi gündeme geldi. Ligin yeni ekibi Hatayspor'un transfer çalışmalarına başladığı ve Selçuk İnan'dan sonra İsmail Köybaşı'yı da listesine aldığı belirtildi.