Hatayspor'un şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'un şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu!

Hatayspor'un şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu!

1. Lig'de şampiyon olarak 'e çıkmaya hak kazanan kupasını pazartesi günü 'nda düzenlenecek törenle alacak.

1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala 'e çıkmayı garantileyen , şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, kupa töreninin 'nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi. Törene, Başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı belirtildi.

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  1. 18.07.2020
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