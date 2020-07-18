Hatayspor'un şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu!
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor kupasını pazartesi günü Antakya Atatürk Stadı'nda düzenlenecek törenle alacak.
TFF 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı belirtildi.
- 18.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor'un şampiyonluk kupasını alacağı tarih belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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