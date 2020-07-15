İsmail Köybaşı Hatayspor'un radarına girdi!
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Granada'ya giden ve takımında yeterli forma şansı bulamayan İsmail Köybaşı'nın yeniden Süper Lig'e dönmesi gündeme geldi. Ligin yeni ekibi Hatayspor'un transfer çalışmalarına başladığı ve Selçuk İnan'dan sonra İsmail Köybaşı'yı da listesine aldığı belirtildi.
Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Granada forması giyen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Hatayspor'un radarına girdi.
TFF 1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Hatayspor'un transfer etmek istediği isimleriden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.
Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
- 15.07.2020
- Galatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
- Fenerbahçe'yi yakan gerçekler! Bu duruma gelinmesinin sebebi...
- Erol Bulut bizzat istedi! Fenerbahçe'ye...
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İsmail Köybaşı Hatayspor'un radarına girdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.