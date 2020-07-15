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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Büyük sürpriz! İsmail Köybaşı geri dönüyor

Hatayspor'un radarına girdi!

İsmail Köybaşı Hatayspor'un radarına girdi!

'den bedelsiz olarak Granada'ya giden ve takımında yeterli forma şansı bulamayan 'nın yeniden 'e dönmesi gündeme geldi. Ligin yeni ekibi Hatayspor'un çalışmalarına başladığı ve 'dan sonra İsmail Köybaşı'yı da listesine aldığı belirtildi.

Son olarak ekiplerinden Granada forması giyen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona eren , Hatayspor'un radarına girdi.

1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup 'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Spor'un haberine göre, Hatayspor'un transfer etmek istediği isimleriden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.

Kariyerinde , ve formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

  1. 15.07.2020
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